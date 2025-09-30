به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آئین قرعه‌کشی رقابت‌های لیگ دسته یک فوتسال باشگاه‌های کشور برگزار شد و بر این اساس، تیم شهروند ساری در مرحله مقدماتی با تیم‌های مقاومت همدان، نفت امیدیه، وارو انرژی کردستان، تیپ ۳۷۷ نزاجا مشهد، استقلال تهران، ذوب آهن اصفهان و علقمه یزد رو‌به‌رو خواهد شد.

در گروه دوم تیم‌های کلینیک ایرانیان قم، جنگی مشهد، پاریزه کردستان، آرمان زنجان، مقاومت البرز، پاس تهران، فولاد آلیاژی یزد و پاس بافق حضور دارند.

فرش آرا مشهد، دلسوختگان قم، عمران بتن اکباتان، مقاومت تهران، کسری گرمدره، سیمین کک، شاهرود، صنایع اردکان یزد و اتحاد سرخس هم تیم حاضر در گروه سوم هستند.

مرحله مقدماتی این مسابقات با شرکت ۲۴ تیم در ۳ گروه ۸ تیمی برگزار می‌شود.

در پایان مرحله نخست از هر گروه ۲ تیم به همراه ۲ تیم سوم برتر گروه‌ها به مرحله نهایی صعود خواهند کرد.

مرحله نهایی نیز با حضور ۸ تیم در ۲ گروه ۴ تیمی برگزار می‌شود و تیم‌های اول هر گروه به لیگ برتر صعود خواهند کرد.