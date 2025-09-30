پخش زنده
استاندار قم در اقدامی متفاوت و قابل توجه، زمان سخنرانی خود در نخستین همایش ملی روسای ادارات شهرستانها و فرماندهان یگان حفاظت محیط زیست کشور را به محیطبانان و نیروهای یگان حفاظت اختصاص داد تا آنان مشکلات و دیدگاههای خود را مطرح کنند.
اکبر بهنامجو، استاندار قم روز سهشنبه در همایش ملی روسای ادارات شهرستانها و فرماندهان یگان حفاظت محیط زیست با انتقاد از برگزاری نشستهای سخنرانمحور، تاکید کرد: اینگونه رویدادها زمانی اثرگذاری واقعی خواهند داشت که به جای تمرکز بر سخنرانیهای طولانی، فرصتی برای بیان تجربیات و دغدغههای نیروهای صف و فعالان میدانی فراهم شود.
وی افزود: بسیاری از مشکلات اجرایی کشور ناشی از فاصله میان مصوبات کلان و شرایط عملیاتی در میدان است و این فاصله تنها در صورتی کاهش مییابد که نظرات و پیشنهادهای نیروهای حاضر در عرصه خدمترسانی شنیده شود.
استاندار قم با اشاره به اهمیت آموزش در حوزههای مختلف بهویژه حفاظت محیط زیست، اظهار کرد: اگر آموزشهای عمومی و تخصصی بهطور جدی دنبال شود، مردم میتوانند نقش موثری در حفظ محیط زیست ایفا کنند و دستگاههای اجرایی نیز با همکاری جامعه، بار سنگینتری را به دوش نخواهند داشت.