پخش زنده
امروز: -
با شروع دوران بحرانی برای کاروان کشتیهای صمود، وزارت دفاع ملی بیانیهای فوری صادر کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ وزارت دفاع ملی ترکیه بیانیهای در مورد ناوگان صمود که برای شکستن محاصره غزه عازم شده بود، منتشر کرد و اظهار داشت که از نزدیک بر اجرای ایمن فعالیتهای کمکهای بشردوستانه در شرق مدیترانه نظارت دارد.
این بیانیه که در حساب رسمی شبکه اجتماعی این وزارتخانه با عنوان «فعالیتهای کمکهای بشردوستانه در مدیترانه شرقی» به اشتراک گذاشته شده است، به موارد زیر اشاره میکند:
«ترکیه از نزدیک بر اجرای ایمن فعالیتهای کمکهای بشردوستانه انجام شده توسط کشتیهای غیرنظامی که در حال حاضر در مدیترانه شرقی تردد میکنند، مطابق با قوانین بینالمللی و ارزشهای بشردوستانه نظارت دارد. در این زمینه، کشتیهای ما که در حال انجام آموزشها و فعالیتهای معمول در منطقه هستند در صورت نیاز، با هماهنگی نهادها و طرفهای بینالمللی مربوطه، به ماموریتهای کمکهای بشردوستانه کمک خواهند کرد. ترکیه مانند همیشه به انجام مسئولیتهای خود در همه جا و تحت هر شرایطی برای حفاظت از ارزشهای بشردوستانه و ایمنی غیرنظامیان بیگناه ادامه خواهد داد.»
کشتیهای ناوگان جهانی صمود، که در حال حاضر شامل نزدیک به ۵۰ کشتی است و از اسپانیا برای شکستن محاصره کمکهای بشردوستانه نسلکشی اسرائیل در غزه حرکت میکنند، بارها مورد حملات پهپادی رژیم صهیونیستی قرار گرفتهاند. پس از این حملات نیروی دریایی ایتالیا و سپس اسپانیا اعلام کردند که این ناوگان را همراهی خواهند کرد.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که در ناوگان صمود مداخله خواهد کرد. گزارش شده است که این ناوگان در حال نزدیک شدن به "خط مداخله" تحت کنترل اسرائیل به عنوان بخشی از محاصره است.