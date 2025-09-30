به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدرضا عارف در آیین اختتامیه جشنواره دانشجوی نمونه که در تهران برگزار شد ، ضمن اظهار تاسف حادثه تصادف اتوبوس حامل دانشجویان دانشکده پیراپزشکی سرخه با یک دستگاه تریلی در جاده سمنان - سرخه و تسلیت به خانواده متوفیان این حادثه از روسای دانشگاه‌ها و مدیران آموزش عالی خواست از هر اتوبوس و خودرویی برای جابجایی دانشجویان استفاده نکنند .

وی با بیان اینکه این حادثه ساعت ۷:۴۰ صبح رخ داده و علت آن خواب آلودگی راننده بوده است تاکید کرد : « دقت شود این حادثه صبح بوده نه ساعت ۲ بعد از نصف شب از آقای دکتر جعفریان خواهش می‌کنم پیگیری کنید پیگیری کنید واقعا اگر دانشگاه غفلت کرده برخورد بشود. »

صبح امروز تصادف اتوبوس حامل دانشجویان دانشکده پیراپزشکی سرخه و تریلی در محور سمنان - سرخه دو کشته و ۱۲ مصدوم بر جای گذاشت. متوفیان خانم ها نرگس فتحی نژاد ۲۰ ساله و سیده زینب شعنی ۲۵ ساله هستند که در دم جان باختند .

مصدومان حادثه دختران دانشجو با میانگین سنی ۲۱ سال و راننده اتوبوس با ۳۲ سال سن هستند