جمعی از مسئولان شهرستان تکاب از سالها ایثار و رشادت خانواده شهیدان هادی مسرور، مجتبی مقصودی، ابراهیم یلی، محمود حمدی و آزاده سرافراز زیداله امیری تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب، مسلم فکری رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، حجت الاسلام ناجی مسؤل دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه و جمعی از پرسنل سپاه با حضور در خانواده‌های معظم شهیدان والا مقام هادی مسرور، مجتبی مقصودی، ابراهیم یلی، محمود حمدی و آزاده سرافراز زیداله امیری از صبر و استقامت آنان تجلیل کردند.

مسئولان با حضور در منزل شهیدان والا مقام هادی مسرور، مجتبی مقصودی، ابراهیم یلی، محمود حمدی و آزاده سرافراز زیداله امیری با اهدای لوح سپاس از صبر، استقامت و ایثار آنان تجلیل کردند.

شهید مجتبی مقصودی در سال ۱۳۸۱ در ارتفاعات قلعه رش در ۱۱ کیلومتری جنوب غرب شهرستان سردشت توسط اشرار به فیض شهادت نایل شد.

شهید هادی مسرور در تاریخ ۱۹ آذر سال ۱۳۸۳ درمنطقه سرپل ذهاب کرمانشاه به فیض شهادت نائل شد.

شهید ابراهیم یلی در تاریخ ۱۳ خردادماه ۱۳۶۴ به فیض شهادت نائل شد.

شهید محمود حمدی در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۶۵ در منطقه سومار به فیض شهادت نائل شد.