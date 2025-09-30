معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یزد: در جدیدترین فهرست محققان برتر دو درصد دنیا (Highly Cited Researchers) نام ۱۰ نفر از اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به چشم می‌خورد.

به گزارش خبرگزاری صداسویمامرکز یزد، دکتر امیرهوشنگ مهرپرور افزود: در جدیدترین فهرست محققان برتر دو درصد دنیا (Highly Cited Researchers) که توسط الزویر منتشر می‌شود (مربوط به سال ۲۰۲۴)، نام ۱۰ نفر از اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد وجود دارد.

وی ادامه داد: آقایان دکتر امین صالحی ابرقویی، دکتر حسین فلاح‌زاده، دکتر سید محمد غیبی حیات، دکتر محمدعلی مروتی شریف‌آباد، دکتر امیرهوشنگ مهرپرور، دکتر امید صادقی، دکتر فرزان مددی‌زاده، دکتر مهدی فتاحی بافقی و خانم‌ها دکتر سپیده سلطانی و دکتر بی‌بی فاطمه حقیرالسادات از محققان برتر این لیست هستند.

وی اظهار داشت: با توجه به حضور هفت تن از اساتید دانشگاه در فهرست سال ۲۰۲۳؛ رشد تعداد محققان حاضر در این لیست معتبر، حاکی از ارتقای چشمگیر جایگاه علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در عرصه بین‌المللی است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه تصریح کرد: این فهرست توسط الزویر، یکی از بزرگ‌ترین ناشران علمی جهان و صاحب پایگاه‌های اطلاعاتی معتبری مانند اسکوپوس، منتشر می‌شود و مبنای اصلی گزینش محققان در این لیست، تعداد استناد‌های دریافتی «به مقالات آنان در یک بازه زمانی مشخص است.