به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حجت‌الاسلام‌ محمدصادق اکبری با تسلیت فوت دو دانشجوی دختر دانشکده پیراپزشکی سرخه در حادثه تصادف اتوبوس حامل دانشجویان با دو تریلی متوقف در محور سمنان ـ سرخه گفت : پرونده ویژه ای در این باره تشکیل شده و دستگاه قضایی با قاطعیت ابعاد حادثه را بررسی و با هرگونه قصور یا تخلف احتمالی برخورد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه بررسی‌های اولیه نشان دهنده خواب‌آلودگی راننده اتوبوس حین رانندگی است گفت : راننده اتوبوس هم مصدوم و تحت درمان است و دستورات قضایی لازم برای تحت نظر بودن وی و انجام تحقیقات انتظامی و قضایی صادره شده است

صبح امروز تصادف اتوبوس حامل دانشجویان دانشکده پیراپزشکی سرخه و تریلی در محور سمنان - سرخه دو کشته و ۱۲ مصدوم بر جای گذاشت. متوفیان خانم ها نرگس فتحی نژاد ۲۰ ساله و سیده زینب شعنی ۲۵ ساله هستند که در دم جان باختند .

مصدومان حادثه دختران دانشجو با میانگین سنی ۲۱ سال و راننده اتوبوس با ۳۲ سال سن هستند.