مدرسه استثنایی باغچه‌بان مریوان با حضور خانم پرستو کریمی، معلمی نابینا، به محلی پر از امید و خلاقیت تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در شرایطی که یک هفته از شروع سال تحصیلی جدید می‌گذرد، این معلم پرتلاش با شش سال تجربه تدریس به کودکان نابینا و کم‌توان ذهنی، نه تنها چراغ راهی برای دانش‌آموزان خود است، بلکه الگویی از اراده و عشق به یادگیری در زندگی آنها به شمار می‌آید.

پناهی مدیر مدرسه استثنایی باغچه‌بان مریوان، آقای پناهی اشاره کرد: امسال حدود ۱۰۲ دانش‌آموز با انواع معلولیت‌ها از جمله بینایی، شنوایی، اوتیسم، کم‌توانی ذهنی و اختلالات رفتاری در این مدرسه حضور دارند.

وی همچنین اذعان داشت: ۲۴ تا ۲۵ همکار خدوم و دلسوز در این محیط آموزشی به این دانش‌آموزان خدمات‌رسانی می‌کنند.

پناهی با تقدیر از زحمات بی‌وقفه همکاران، به خصوص خانم کریمی، که خود نیز دارای معلولیت بینایی می‌باشند، تأکید کرد: خدمات وی برای دانش‌آموزان بسیار مؤثر و نتیجه‌بخش بوده است.