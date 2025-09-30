چهاردهمین دوره مسابقات ملی فناوری نانو برگزار شد و ۳۰ دانشجوی برگزیده راه یافته به مرحله نهایی، برای کسب مدال‌های طلا، نقره و برنز با یکدیگر رقابت کردند.

محمد محمدی، دبیر برنامه ترویج دانشجویی ستاد نانو در گفت‌و‌گوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: این دوره از مسابقات با حضور بیش از ۴۴۰۰ دانشجو از ۳۱ استان کشور آغاز شد. مرحله نخست تیرماه به‌صورت برخط برگزار شد و ۳۰۰ نفر برتر به مرحله دوم راه یافتند. در مردادماه، آزمون حضوری در ۲۴ حوزه برگزار و ۳۰ نفر از برترین‌ها به مرحله نهایی راه پیدا کردند.

وی افزود: در مرحله نهایی، شرکت‌کنندگان علاوه بر آزمون علمی فردی، در کار عملی تیمی نیز ارزیابی می‌شوند و در پایان به ۵ نفر برتر هر مقطع مدال طلا، ۵ نفر نقره و ۵ نفر برنز اهدا خواهد شد.

محمدی با اشاره به آینده برگزیدگان افزود: حمایت از پایان‌نامه‌های نانویی، کمک به تجاری‌سازی طرح‌های فناورانه و جذب در شبکه مدرسین نانو از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده ستاد برای این افراد است.

مسابقه ملی فناوری نانو همه‌ساله میان دانشجویان رشته‌های شیمی، زیست، پزشکی، بیوتکنولوژی، داروسازی، فوتونیک، مهندسی پلیمر و مهندسی مواد برگزار می‌شود؛ بنابراین گزارش موضوع رقابت دانشجویان در این دوره؛ تهیه و ارزیابی نانوذرات بارگیری شده با دارو جهت رهایش کنترل شده است. آزادسازی کنترل‌شده دارو توسط نانوذرات به این معناست که دارو درون نانوذرات قرار گرفته و به‌صورت هدفمند و با سرعت مشخص در محل مورد نظر آزاد می‌شود.

این روش باعث افزایش اثر بخشی دارو و کاهش عوارض جانبی می‌گردد. اهمیت این فناوری در دارورسانی هدفمند آن است که نانوذرات می‌توانند دارو را دقیقاً به بافت یا سلول بیمار برسانند. این کار باعث افزایش کارایی درمان و کاهش آسیب به سلول‌های سالم می‌شود.