پخش زنده
امروز: -
برترینهای مسابقات پاراتیراندازی قهرمانی استان قم، گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یادواره سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسابقات پاراتیراندازی قهرمانی استان، گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یادواره سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله با معرفی برترینها پایان یافت.
در بخش تفنگ فاطمه کلانتری به مقام نخست دست یافت، خیریه آسیا دوم شد و محمدرضا رضایی در جایگاه سوم ایستاد.
بخش تفنگ «R۴»، علیاکبر حیدری مقام اول را کسب کرد، سیده ساجده احمدیان در رده دوم قرار گرفت و شهره صالحی عنوان سوم را به خود اختصاص داد.
در بخش تپانچه هم محمدمهدی حمیدی به عنوان نفر اول معرفی شد، منیره رسولی دوم شد و بهلول محمدی جایگاه سوم را از آن خود کرد.