معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ادارات شهرستانی نخستین گزارشگر و برخوردکننده با تخلفات زیست محیطی هستند.
به گزارش خبرکزاری صداوسیما هادی کیادلیری، معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در نخستین همایش ملی رؤسای ادارات شهرستانها و فرماندهان یگان حفاظت محیطزیست کشور که در قم، هدف اصلی برگزاری این نشست را ایجاد هماهنگی، انسجام و ارتقای توان مدیریتی در سطح شهرستانها برشمرد.
کیادلیری با بیان اینکه رؤسای ادارات شهرستانها علاوه بر مدیریت اجرایی، فرماندهی یگانهای حفاظت را نیز بر عهده دارند، نقش این ادارات را در خط مقدم اجرای سیاستها و ترجمان اهداف سازمان به اقدامات عملی غیرقابلانکار دانست.
معاون آموزش سازمان حفاظت محیطزیست کشور با اشاره به اینکه بسیاری از بهرهبرداریها، آلودگیها و تخلفات زیستمحیطی در سطح شهرستانها رخ میدهد، تصریح کرد: ادارات شهرستانی نخستین ناظر، گزارشگر و برخوردکننده با این موارد هستند.
کیادلیری همچنین واژه «حفاظت» در عنوان سازمان حفاظت محیطزیست را یادآور اهمیت پیشگیری دانست و اظهار داشت: متأسفانه بسیاری از اقدامات به دلیل تأخیر در ورود و انجام پس از وقوع بحران، ناکارآمد میشود.
معاون آموزش سازمان حفاظت محیطزیست کشور افزود: همکاری با شهرداریها، فرمانداریها، صنایع و بخش کشاورزی از طریق ادارات شهرستانها ضروری است، زیرا مدیریت بحرانهایی همچون حریق جنگلها، آلودگی رودخانهها و پدیده ریزگردها در سطح شهرستانها اتفاق میافتد.