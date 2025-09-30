تساوی پنجم صنعت نفت آبادان اینبار مقابل شناورسازی قشم

تساوی پنجم صنعت نفت آبادان اینبار مقابل شناورسازی قشم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، تیم فوتبال صنعت نفت آبادان امروز در ورزشگاه تختی میزبان تیم شناور سازی قشم بود.

در هفته ششم لیگ دسته یک جام آزادگان دو تیم از ساعت ۱۹ در ورزشگاه تختی آبادان مقابل هم صف آرایی کردند.

در هفته ششم لیگ آزادگان تیم فوتبال صنعت ابادان در ورزشگاه تختی این شهر میزبان تیم هشتم جدول شناورسازی قشم بود

در این دیدار که مسعود شجاعی سرمربی نفتی ها به دلیل محرومیت روی نیمکت حضور نداشت شاگردانش در نیمه نخست هرچه زدند به در بسته خورد

در نیمه دوم رضا رضایی در دقیقه ۵۵ صنعت نفت رو پیش انداخت اما هادی دهقانی در دقیقه ۷۰ این بازی را به تساوی کشاند

در نهایت این دیدار با همین نتیجه به پایان رسید.

با این تساوی صنعت نفت پنج امتیازی شد و در رده شانزدهم باقی ماند