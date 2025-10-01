برخورد با پیمانکاران کم کاردر پروژههای عمرانی لرستان
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در جلسه شورای فنی استان گفت: پیمانکارانی که باعث تأخیر در اجرای طرح های عمرانی شوند برخورد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان در جلسه شورای فنی استان گفت: رفتار مالی و فنی کارفرمایان نقش مهمی در سرعتبخشی به پروژهها دارد.
مهدی مجیدی، تأکید کرد: پیمانکارانی که باعث تأخیر در اجرای طرحها شوند، طبق ماده ۴۶ قانون مورد برخورد قرار میگیرند تا پروژهها به موقع به بهرهبرداری برسند.
وی همچنین از دستگاههایی که با نظارت دقیق و انتخاب درست پیمانکار مانع بروز مشکل میشوند، قدردانی کرد و گفت: این دستگاهها در ارزیابیها مورد تشویق قرار خواهند گرفت.