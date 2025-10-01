به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان در جلسه شورای فنی استان گفت: رفتار مالی و فنی کارفرمایان نقش مهمی در سرعت‌بخشی به پروژه‌ها دارد.

مهدی مجیدی، تأکید کرد: پیمانکارانی که باعث تأخیر در اجرای طرح‌ها شوند، طبق ماده ۴۶ قانون مورد برخورد قرار می‌گیرند تا پروژه‌ها به موقع به بهره‌برداری برسند.