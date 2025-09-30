به گزارش خبرگزاری صداوسیما آیت‌الله احمد مبلغی در مراسم افتتاح همایش ملی رؤسای ادارات شهرستان و فرماندهان یگان حفاظت محیط زیست سراسر کشور که به میزبانی قم در حال برگزاری است، سخنانی درباره پیوند فقه اسلامی با موضوع محیط زیست بیان کرد.

آیت‌الله مبلغی بیان داشت: ضرر‌های تراکمی یا فرایندی نیز از همین منظر قابل بررسی هستند. به‌طور نمونه اگر یک نفر پلاستیکی بر زمین بیندازد شاید ضرری ایجاد نکند، اما زمانی که این رفتار توسط بسیاری تکرار شود، نتیجه آن تبدیل به یک ضرر بزرگ جمعی خواهد شد.

این استاد حوزه علمیه تأکید کرد: اگر بتوانیم قاعده لاضرر را بر ضرر‌های تراکمی تطبیق دهیم، فصل جدید و گسترده‌ای در فقه محیط زیست گشوده می‌شود که تکلیف جامعه و افراد را نسبت به آسیب‌های زیست‌محیطی روشن می‌کند.

آیت‌الله مبلغی در پایان خاطرنشان کرد: اسلام انسان را مسئول این آسیب‌ها می‌داند، زیرا این پیامد‌ها حاصل اعمال بشری است. مسئولیت نیز تنها بر عهده فرد آخر در این چرخه نیست بلکه مجموعه انسان‌ها در ایجاد این ضرر‌ها شریک‌اند. از همین رو، مسئولیت آنان صرفاً کرامتی نبوده بلکه مسئولیتی حرمتی است که نشان می‌دهد قاعده لاضرر می‌تواند به‌روشنی در قوانین محیط زیستی جاری شود.