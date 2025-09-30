سرشماری زنبورستان‌های آمل و سوادکوه، گامی در جهت ارتقای بهره‌وری و توسعه پایدار صنعت زنبورداری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرشماری زنبورستان‌های آمل و سوادکوه، گامی در جهت ارتقای بهره‌وری و توسعه پایدار صنعت زنبورداری است.

سرشماری زنبورستان‌های آمل

مدیر جهاد کشاورزی آمل، از سرشماری زنبورستان‌های این شهرستان از تاریخ ۵ تا ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ خبر داد.

هادی‌زاده گفت: صنعت زنبورداری به عنوان یکی از بخش‌های مهم کشاورزی، نقش بسزایی در تولید عسل و سایر فرآورده‌های ارزشمند زنبور عسل، گرده‌افشانی محصولات کشاورزی و حفظ تنوع زیستی دارد. با توجه به اهمیت این صنعت، سرشماری زنبورستان‌ها به منظور جمع‌آوری اطلاعات دقیق و به‌روز از وضعیت این بخش، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

مدیر جهاد کشاورزی آمل تصریح کرد: این سرشماری توسط کارشناسان مجرب مراکز هشت‌گانه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل و با همکاری زنبورداران محترم انجام خواهد شد. در این طرح، اطلاعات مربوط به تعداد کلنی‌های زنبور عسل، نژاد زنبورها، میزان تولید عسل و سایر فرآورده‌ها، وضعیت بهداشتی زنبورستان‌ها، چالش‌ها و مشکلات موجود و همچنین نیاز‌های زنبورداران جمع‌آوری می‌شود.

هادی‌زاده از تمامی زنبورداران شهرستان آمل درخواست کرد تا با کارشناسان سرشماری همکاری لازم را داشته باشند و اطلاعات دقیق و صحیحی را در اختیار آنها قرار دهند.

وی تاکید کرد: اطلاعات جمع‌آوری شده در این سرشماری بصورت محرمانه نگهداری شده و صرفاً برای برنامه‌ریزی و ارائه خدمات بهتر به زنبورداران مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

آغاز سرشماری زنبورستان‌ها در سوادکوه

سرشماری زنبورستان‌های شهرستان سوادکوه با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی و به منظور جمع‌آوری اطلاعات دقیق و ساماندهی این بخش از کشاورزی آغاز شد. این طرح با هدف توسعه و بهبود صنعت زنبورداری و ارائه خدمات بهتر به زنبورداران منطقه اجرا می‌شود.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه از آغاز طرح سرشماری زنبورستان‌ها در این شهرستان خبر داد. این طرح با همکاری کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی پل سفید و زیراب و با هدف ثبت دقیق اطلاعات زنبورداران و زنبورستان‌ها در حال اجرا است.

عباسعلی پورمند با اشاره به اهمیت جمع‌آوری اطلاعات به‌روز و دقیق در برنامه‌ریزی برای توسعه بخش کشاورزی، گفت: اطلاعات حاصل از این سرشماری، مبنای تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های آتی در زمینه زنبورداری خواهد بود و به ما کمک می‌کند تا خدمات بهتری را به زنبورداران ارائه دهیم.

وی افزود: این طرح به منظور شناسایی و ساماندهی زنبورستان‌های شهرستان، تعیین تعداد کلنی‌های زنبور عسل، بررسی وضعیت تولید عسل و سایر فرآورده‌های زنبور عسل، و همچنین شناسایی مشکلات و چالش‌های زنبورداران اجرا می‌شود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه از تمامی زنبورداران شهرستان خواست تا با کارشناسان جهاد کشاورزی همکاری لازم را داشته باشند و اطلاعات دقیق و صحیح را در اختیار آنان قرار دهند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت رعایت نکات بهداشتی و اصول فنی زنبورداری، از زنبورداران خواست تا ضمن توجه به توصیه‌های کارشناسان، نسبت به بیمه کلنی‌های خود نیز اقدام کنند.