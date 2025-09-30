پخش زنده
آیین افتتاح هنرستان هنرهای زیبای دختران و آغاز ساخت هنرستان هنرهای زیبای پسران سمنان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این مراسم که در تالار تئاتر شهر سمنان برگزار شد، محمد مهدی احمدی مشاور وزیر و سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در حال حاضر ۶۹ هنرستان هنرهای زیبا در کشور با ۱۰ هزار دانش آموز فعالیت می کنند.
رییس دانشگاه سمنان هم از اختصاص ۵ هزار متر مربع زمین برای احداث و ساخت ساختمان هنرستانهای هنرهای زیبا در کنار دانشکده هنر و پارک علم و فن آوری دانشگاه سمنان خبر داد.
سیف الله سعدالدین افزود: این اقدام ،تکمیل کننده زنجیره علم و فناوری و مهارت آموزی از دبستان تا دانشگاه است.
مدیر کل آموزش و پرورش استان هم توسعه هنرستانهای مختلف را از انداف و سیاستهای دولت ۱۴ برای ایجاد عدالت آموزشی و تربیتی دانست.
قاسم شریفی گفت: سمنان اولین استان کشور است که در ۲ شهرستان آن هنرستان هنرهای زیبا دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هم گفت: از مهر امسال حدود ۵۰ دانش آموز در رشته سینمایی نقاشی و نمایش در هنرستان دخترانه هنرهای زیبای سمنان مشغول تحصیل شدند.