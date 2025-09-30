به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این مراسم که در تالار تئاتر شهر سمنان برگزار شد، محمد مهدی احمدی مشاور وزیر و سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در حال حاضر ۶۹ هنرستان هنر‌های زیبا در کشور با ۱۰ هزار دانش آموز فعالیت می کنند.

رییس دانشگاه سمنان هم از اختصاص ۵ هزار متر مربع زمین برای احداث و ساخت ساختمان هنرستان‌های هنر‌های زیبا در کنار دانشکده هنر و پارک علم و فن آوری دانشگاه سمنان خبر داد.

سیف الله سعدالدین افزود: این اقدام ،تکمیل کننده زنجیره علم و فناوری و مهارت آموزی از دبستان تا دانشگاه است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان هم توسعه هنرستان‌های مختلف را از انداف و سیاست‌های دولت ۱۴ برای ایجاد عدالت آموزشی و تربیتی دانست.

قاسم شریفی گفت: سمنان اولین استان کشور است که در ۲ شهرستان آن هنرستان هنر‌های زیبا دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هم گفت: از مهر امسال حدود ۵۰ دانش آموز در رشته سینمایی نقاشی و نمایش در هنرستان دخترانه هنر‌های زیبای سمنان مشغول تحصیل شدند.