سه عضو یک گروه چهار نفره سرقت منازل استانهای غرب کشور در همدان دستگیر و در محل سرقت گردانده شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به اینکه این گروه ۴ نفره تاکنون به سرقت بیش از ۳۰ میلیارد تومان طلا و اشیاء قیمتی در ۲۶ فقره سرقت اعتراف کردهاند، گفت: ۳ عضو این گروه با همکاری مردم و تلاش ماموران انتظامی استان همدان و استانهای همجوار دستگیر شدهاند.
سردار نجفی افزود: عضو چهارم این گروه سرقت و مالخر طلاها هم شناسایی شدهاند، که به زودی دستگیر خواهند شد.
او همچنین از مردم خواست نیروی انتظامی را در شناسایی و دستگیری مجرمان یاری کنند.
یکی از خانوادههای مالباخته همدانی هم با اشاره به سرقت یک کیلو و ۶۵۰ گرم طلا از گاو صندوق منزل خود، از عملکرد پلیس در دستگیری سارقان قدردانی کرد.
یکی از سارقان هم با اعتراف به ۲۶ فقره سرقت، ضمن ابراز پشیمانی از مردم و پلیس عذرخواهی کرد.