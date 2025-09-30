به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مرکز پزشکی هسته‌ای و تصویر برداری مولکولی بوشهر از سال ۱۳۸۶ در بوشهر راه اندازی شده است و یکی از جامع‌ترین و پیشرفته‌ترین مراکز تشخیصی و درمانی بیماری‌هایی مانند انواع سرطان‌های تیروئید، پروستات، غددی عصبی، استخوان، روماتیسم، لنفوما و ضایعات پوستی است.

درمان در این مرکز با استفاده از رادیو دارو‌ها و به صورت تزریقی استفاده می‌شود.

این نوع درمان بدون درد، بی هوشی و غیر تهاجمی است.

سالانه حدود هزار بیمار به این مرکز مراجعه می‌کنند که از استان‌های دیگر و حتی کشور‌های عراق و کانادا نیز پذیرش شده‌اند.

از مرکز تصویر برداری پزشکی هسته‌ای بوشهربه عنوان یکی از جامع‌ترین مراکز در سطح کشور نام برده می‌شود که به همت پزشکان بوشهری از جمله دکتر مجید اسدی راه اندازی شده است.