به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در نخستین همایش ملی رؤسای ادارات شهرستان‌ها و فرماندهان یگان حفاظت محیط زیست کشور که امروز با حضور خانم شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست کشور در قم برگزار شد از طرح مطالعاتی اطلس آلودگی خاک استان قم رونمایی شد.

معاون انسانی اداره کل محیط زیست استان با اشاره به اینکه این پژوهش با همکاری دانشگاه تربیت مدرس در مدت دو سال و هزینه ۱۵ میلیارد ریال انجام شده است گفت: نتایج این طرح مطالعاتی از نظر آلودگی فلزات سنگین، ترکیبات شیمیایی، ترکیبات نفتی و نیترات و سولفات نشان می‌دهد که عمده منابع خاک استان قم آلودگی خاصی ندارند و تنها در برخی مناطق معدنی نیاز است که استخراج معدن با ملاحظاتی انجام شود.

سید احمد شفیعی افزود: به صورت عمده آلودگی خاک در استان قم ثبت نشده است، اما در حوزه معادن نیازمند ملاحظاتی در حوزه معدن سرب دستجرد و معدن منگنز در ونارچ هستیم.

وی گفت: در استان قم آلودگی و تهدید زیست محیطی در حوزه خاک وجود ندارد و وضعیت استان قم از نظر آلودگی خاکی بر اساس این مطالعات جامع، مناسب ارزیابی می‌شود.

معاون انسانی اداره کل محیط زیست استان همچنان به ضرورت رعایت ملاحظاتی در زمینه کشاورزی اشاره کرد و گفت: در مناطق جنوبی استان در ارتفاعات کهک به دلیل استقرار معادن به لحاظ کشاورزی نیاز به رعایت ملاحظاتی است که این موضوع با همکاری جهاد کشاورزی در دست پیگیری قرار دارد.