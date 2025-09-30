پخش زنده
امروز: -
معاون سیاسی امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت : عملکرد بانکها به خصوص بانکهای خصوصی در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری ضعیف غیر قابل قبول عنوان کرد.
فتاح محمدی در نشست ستاد جوانی جمعیت با بیان اینکه ساز و کار پرداخت تسهیلات جوانسازی جمعیت معیوب و نیازمند بازسازی است خواستار تسریع در روند پرداخت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و هماهنگی و هم افزایی بین دستگاههای عضو ستاد جوانی جمعیت شد.
وی گفت: مسائل و امور جوانان و جوانی جمعیت را در سفر هیات دولت به کهگیلویه و بویراحمد به خوبی پیگیری میکنیم.
وی با بیان اینکه، این روند، تهدیدی جدی برای استان محسوب میشود، عنوان کرد: این موضوع به یکی از دغدغهمندترین حوزههای مدیریت استان تبدیل شده است که باید برای بهبود آن تلاش کنیم.
محمدی تاکید کرد: همه دستگاههای اجرایی به طور انفرادی خوب انجام وظیفه میکنند اما به جهت عدم همافزایی، همگرایی و برنامه دقیق، ممکن است نتایج این اقدامات به خوبی نمایان نشود.
وی تاکید کرد: بخشی از مباحث ستاد ساماندهی جوانان در طرح استحکام خانواده توسط ورزش و جوانان، حوزه بانوان و حوزه فرهنگی اجتماعی استانداری ادغام شود تا این طرح غنیتر، تکمیلتر و برای تامین اعتبار ارائه گردد.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خاطرنشان کرد: بحث افزایش سهمیه وامها به ویژه وام ازدواج در دستور کار قرار گرفته و در سفر پیشروی هیئت دولت به استان به طور جدی پیگیری خواهد شد.
وی عنوان کرد: استاندار تاکید کرده است که مدیران در تهران حاضر شوند و با چانهزنی مبتنی بر اطلاعات دقیق، در وزارتخانهها و بانکهای مختلف برای افزایش این سهمیهها و جلب موافقت دولت تلاش کنند.
محمدی هشدار داد: شبکههای فارسی زبان متعددی در فضای مجازی فعال هستند به تصور اینکه اهداف تفننی یا اطلاع رسانی دارند، اما باید هوشیار بود که دوران شکلگیری شخصیت جوانان و نوجوانان در برابر آنها به خوبی مدیریت شود.
وی تصریح کرد: وظایف ما در قبال جوانان فوقالعاده سنگین بوده و باید بستر شادابی، نشاط و امیدآفرینی را فراهم کنیم و جوانان به سمت مطالباتی که خیر و صلاح نظام و جامعه در آن است، هدایت شوند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری تاکید کرد در امور جوانان باید با رفاقت، صداقت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، دلسوزی و برنامهریزی شده و میدانی حرکت کنیم.
در این نشست اعلام شد که چهار هزار و ۲۶ نفر در صف وام ازدواج و شش هزار و ۴۵۰ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند.
همچنین طی سال جاری ۲ هزار و ۶۵۹ نفر در استان وام فرزندآوری و ۲ هزار و ۴۴۸ نفر وام ازدواج دریافت کردهاند.