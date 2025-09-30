پخش زنده
توده بینی بانوی ۱۰۸ ساله کاشانی با موفقیت خارج شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس بیمارستان نقوی کاشان گفت: در یک عمل جراحی، توده بینی بانوی ۱۰۸ساله کاشانی که حدود دو سوم بینی وی را درگیر کرده و موجب بروز کم خونی در وی شده بود، با موفقیت خارج شد.
ابوالفضل شجاعی افزود: این عمل جراحی با همکاری حسامالدین کریمی فوقتخصص جراحی پلاستیک و زیبایی و علی خندان متخصص بیهوشی، اجرا و به طور کامل و با حفظ سلامت بافتهای اطراف برداشته شد.
وی گفت: این بیمار پس از جراحی در صحت و سلامت کامل به سر میبرد.