اعضای تیم ملی وزنه برداری ایران قبل از اعزام به مسابقات جهانی در نروژ با معاون اول رئیس جمهور دیدار کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملی پوشان وزنه برداری اعزامی به رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۵ با صبح امروز با محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور ایران دیدار کردند.
در این دیدار سجاد انوشیروانی، حسین رضازاده، بهداد سلیمی، کوروش باقری، وحید ربیعی، جواد نادری، علی جباری، علی داوودی، آیت شریفی، علیرضا نصیری، علی عالیپور، علیرضا معینی، ابوالفضل زارع، ایلیا صالحی پور و عبدالله بیرانوند حضور داشتند.