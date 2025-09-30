به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،در این نشست، بر ضرورت تبیین و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان و نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت تأکید شد.

نوری پور رئیس دانشگاه یاسوج با اشاره به اهمیت برگزاری چنین برنامه‌هایی گفت: هدف ما ایجاد پیوند عمیق‌تر میان جامعه دانشگاهی و نهادهای انقلابی است تا بتوانیم مفاهیم دفاع مقدس را به زبان علمی و فرهنگی به دانشجویان منتقل کنیم.

مثنوی فرمانده سپاه فتح استان نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا افزود: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند بازخوانی دستاوردهای دفاع مقدس هستیم و دانشگاه‌ها بهترین بستر برای تحقق این مهم به شمار می‌روند.

این نشست با ارائه پیشنهادها و تبادل نظر میان مسئولان دانشگاهی و فرماندهان سپاه فتح پایان یافت.