به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، کارن یحیایی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: این چهار نفر با حال عمومی مساعد مرخص شدند و هم اکنون ۳ مصدوم در بخش مراقبت‌های ویژه و ۵ مصدوم در بخش بیمارستان کوثر تحت مراقبت هستند.

صبح امروز تصادف اتوبوس حامل دانشجویان دانشکده پیراپزشکی سرخه و تریلی در محور سمنان - سرخه دو کشته و ۱۲ مصدوم بر جای گذاشت. متوفیان خانم ها نرگس فتحی نژاد ۲۰ ساله و سیده زینب شعنی ۲۵ ساله هستند که در دم جان باختند .

مصدومان حادثه دختران دانشجو با میانگین سنی ۲۱ سال و راننده اتوبوس با ۳۲ سال سن هستند

سرهنگ موسی بزرگی رئیس پلیس راه استان سمنان گفت: با بررسی کارشناسان تصادفات و جمع بندی شواهد و قرائن علت این حادثه عدم توجه کافی به جلو از سوی راننده اتوبوس و عدم رعایت نکات ایمنی هنگام توقف از طرف تریلی اعلام شد.