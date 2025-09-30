به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سازمان بهداشت جهانی سعی می‌کند در روز جهانی قلب به مردم بیاموزد که چگونه با زندگی سالم، خوردن مواد غذایی بی ضرر که همان تغذیه سالم است و فعالیت بدنی و تحرک بالا به سلامت قلبشان کمک کنند.

متخصص قلب و عروق گفت: بیماری‌های قلبی و عروقی نخستین علت مرگ و میر در دنیا به شمار می‌رود به طوری که ۳۱ درصد کل مرگ‌های دنیا و نیمی از فوتی‌های ناشی از بیماری‌های غیر واگیر به علت بیماری‌های قلبی عروقی اتفاق می‌افتد.

دکتر محمد مشهدی افزود: عوامل خطر اصلی بیماری‌های قلبی عروقی و سکته‌های مغزی شامل مصرف دخانیات و الکل، رژیم غذایی ناسالم و کم تحرکی است که در افراد به شکل عوامل خطرزای کلسترول بالا و فشارخون بالا، اضافه وزن و چاقی ظاهر می‌شود.

وی افزود: فشارخون، کم تحرکی، مصرف دخانیات و اضافه وزن مهمترین عوامل بروز بیماری‌های قلبی هستند.

متخصص قلب و عروق گفت: بیماری‌های قلبی و عروقی عامل حدود ۴۰ درصد مرگ‌و میر در کشور است و مردان بیش از زنان به بیماری‌های قلبی مبتلا می‌شوند که اغلب به علت سبک زندگی نادرست مثل تغذیه نامناسب، مصرف سیگار و الکل، استرس، کم‌تحرکی بروز می‌یابند و می‌توانیم با کنترل آنها از بروز بیماری پیشگیری کنیم.