به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به هفته جهانی ناشنوایان افزود: برای پیشگیری از معلولیت شنوایی طرح غربالگری نوزادان در سال گذشته اجرا شد که تا کنون ۹ هزار نوزاد معاینه و غربالگری شدند.

وی اضافه کرد: غربالگری برای کودکان سه تا پنج سال هم در این طرح اجرا شد که ۳ هزار و ۷۰ نفر معاینه شدند و ۳۰ نفر برای درمان به مراکز توانبخشی و پزشکی ارجاع داده شدند.

مدیرکل بهزیستی استان با بیان اینکه سه مرکز خانواده و کودک کم شنوا در استان خدمات رسانی می‌کنند گفت: مرکز خانواده و کودک کم شنوای یاسوج حدود ۱۰۰ نفر ظرفیت دارد که خدمات تربیت شنیداری، گفتار درمانی، بازی درمانی و موسیقی درمانی را برای کودکان شش ماهه تا چهارده ساله انجام می‌دهند.