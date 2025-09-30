پخش زنده
مدیرکل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد گفت: از این تعداد ۳ هزار و ۹۸ نفر کم شنوا و ناشنوا هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به هفته جهانی ناشنوایان افزود: برای پیشگیری از معلولیت شنوایی طرح غربالگری نوزادان در سال گذشته اجرا شد که تا کنون ۹ هزار نوزاد معاینه و غربالگری شدند.
وی اضافه کرد: غربالگری برای کودکان سه تا پنج سال هم در این طرح اجرا شد که ۳ هزار و ۷۰ نفر معاینه شدند و ۳۰ نفر برای درمان به مراکز توانبخشی و پزشکی ارجاع داده شدند.
مدیرکل بهزیستی استان با بیان اینکه سه مرکز خانواده و کودک کم شنوا در استان خدمات رسانی میکنند گفت: مرکز خانواده و کودک کم شنوای یاسوج حدود ۱۰۰ نفر ظرفیت دارد که خدمات تربیت شنیداری، گفتار درمانی، بازی درمانی و موسیقی درمانی را برای کودکان شش ماهه تا چهارده ساله انجام میدهند.