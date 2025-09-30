سرپرست دبیری ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی گفت: ۶۵ درصد از طرح‌هایی که در سال ۱۴۰۳ مورد حمایت ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی قرار گرفته و ۶۲ درصد از کل منابع این ستاد، در سه بخش دام، طیور و آبزیان متمرکز شده است.

تمرکز بیش از ۶۰ درصد منابع ستاد غذا و کشاورزی بر حوزه دام، طیور و آبزیان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ارژنگ جوادی سرپرست دبیری ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی در نشست نخبگانی نیازسنجی صنایع پیشرو دام، طیور و آبزیان ایران، که امروز هشتم مهرماه در محل معاونت علمی برگزار شد حوزه دام، طیور و آبزیان را از اولویت‌های اصلی این ستاد دانست و دلیل این اولویت‌گذاری را چالش‌های کشور در این حوزه‌ها قلمداد کرد؛ و گفت: از ۶۴۰ شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه غذا و کشاورزی، ۱۳۱ شرکت مشخصا در سه بخش دام، طیور و آبزیان فعالیت می‌کنند، عمده محصولات این شرکت‌ها های‌تک و صادرات‌محور است و مجموعا ۲۱۱ محصول دانش‌بنیان را ارائه کرده‌اند.

جوادی ادامه داد: پنح درصد از شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه‌ها فناور، ۲۵ درصد نوآور و ۷۱ درصد نوپا هستند.

این مقام مسئول، همچنین تصریح کرد: ۶۵ درصد از طرح‌هایی که در سال ۱۴۰۳ مورد حمایت ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی قرار گرفته و ۶۲ درصد از کل منابع این ستاد، در سه بخش دام، طیور و آبزیان متمرکز بوده این در حالی است که توجه همواره و بصورت مرسوم بر حوزه‌هایی همچون بذر، نهاده، کود و ... است.

سرپرست دبیری ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی همچنین از ایجاد اطلس فناوری در حوزه غذا و کشاورزی خبر داد و گفت: می‌کوشیم تا نیاز‌های فناورانه استان‌های مختلف را در حوزه کشاورزی رصد کنیم.

جوادی بر توزیع استانی شرکت‌های دانش‌بنیان هم متمرکز شد و گفت: بعد از تهران بیشترین تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه دام و طیور به خراسان رضوی با ۱۴ شرکت، البرز با ۱۰ و اصفهان و شیراز هر کدام با هشت شرکت اختصاص دارد.

وی خاطرنشان کرد: ستاد غذا و کشاورزی از انتهای سال ۱۴۰۲ رسما کار خود را آغاز کرده است و این بخش، یک حوزه بکر برای انجام کار‌های دانش‌بنیان است و از شرکت‌های فعال در این حوزه برای پویایی هر چه بیشتر زیست‌بوم دانش‌بنیان این حوزه دعوت می‌کنم.

در بخش دیگری از این برنامه نماینده دبیرخانه اعتبار مالیاتی به تشریح ابزار‌های حمایتی این معاونت اعم از معافیت مالیاتی، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری پرداخت و به پرسش‌های شرکت‌های حاضر در جلسه پاسخ داد، همچنین نماینده دفتر ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان، جزئیات شرایط دانش‌بنیان شدن یک شرکت و سطوح ارزیابی اعم از سطح فناوری، تسلط دانش و فناوری و مرحله تولید محصول را ارائه کرد.

این نشست برای بهره‌گیری بیشتر و اعلام خروجی‌ها در نخستین رویداد تخصصی نوآوری در صنعت دام، طیور و آبزیان ایران با عنوان اینوفارم در ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ و هم‌زمان با بیست‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی دام و طیور و صنایع وابسته برگزار گردید.

هدف اصلی این رویداد ضریب دادن به فناوری در حوزه دام و طیور است تا در نتیجه این امر، زیست‌بوم فناورانه شکل بگیرد. ناظر به این هدف کلیه ارکان دخیل ذیل عنوان رویداد «اینوفارم» اعم از شتاب‌دهنده‌ها، مراکز رشد، حوزه‌های دولتی و حاکمیتی قرار گرفته‌اند و برگزاری مسابقه نوآورانه، فضای نمایشگاهی، پنل حکمرانی و. از دیگر برنامه‌های این رویداد خواهد بود.