به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، صبح امروز کاروان سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شستا، در راستای شناسایی و ارزیابی ظرفیت‌های بالقوه صنعتی و معدنی کهگیلویه و همچنین رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاری به دهدشت سفر کرد.

این بازدید، با همراهی معاون اقتصادی استاندار، مدیرکل صمت کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار کهگیلویه،رئیس دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم شهرستان‌های کهگیلویه،بهمئی،چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان شهرستانی، بر محوریت بررسی چالش‌های پروژه‌های کلیدی و ارزیابی پتانسیل‌های خام اقتصادی شهرستان متمرکز بود.

کاروان سرمایه‌گذاری، با آغاز عملیات میدانی در ساعت ۹ صبح، مستقیما بر روی پروژه صنعتی کارخانه سیمان با بیشترین پتانسیل تحول‌آفرین متمرکز شد.

هیئت اعزامی، پس از بررسی‌های اولیه، ساعات اولیه صبح را به ارزیابی دقیق ساختار فیزیکی، فنی و اقتصادی این واحد صنعتی اختصاص دادند؛ پروژه‌ای که سال‌هاست به دلیل موانع مختلف، از چرخه تولید خارج مانده است؛ کارشناسان شستا و مسئولان استانی با هدف برون‌رفت از بلاتکلیفی مزمن، امکان جذب سرمایه و عملیاتی‌سازی مجدد کارخانه را به دقت مورد سنجش قرار دادند.

سنجش منابع خام و ظرفیت‌های توسعه‌ای

پس از بررسی پروژه کارخانه سیمان، تمرکز هیئت به سمت منابع اولیه و زیرساخت‌های خام منطقه معطوف شد که در این بخش، ارزیابی‌ها شامل سنجش حجم ذخایر و زیرساخت‌های فرآوری موجود برای مواد معدنی نظیر فسفات، نیترات، آهک و گچ بود و هدف، تعریف طرح‌های اکتشافی و فرآوری با سرمایه‌گذاری مستقیم شستا است.

در کنار بخش معدن، ظرفیت‌های بالقوه در حوزه پرورش دام سبک و سنگین و همچنین قابلیت‌های زیرساختی در زمینه صنایع تبدیلی گیاهان دارویی مورد رصد قرار گرفت تا راهکارهایی برای تقویت زنجیره ارزش این بخش‌ها تدوین شود.

شستا فرصتی برای ایجاد اشتغال پایدار و ارتقاء رفاه در کهگیلویه

احسان عسکری، معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، در حاشیه بازدید از کارخانه سیمان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، در تشریح اهداف این بازدید، بر لزوم فعال‌سازی هرچه سریع‌تر ظرفیت‌های اقتصادی استان به منظور ایجاد اشتغال پایدار و ارتقاء سطح رفاه عمومی، به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته مانند شهرستان‌های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده تأکید کرد.

وی افزود: حضور تیم‌های تخصصی شستا در این منطقه، فرصتی مغتنم برای شناسایی و جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان است که می‌تواند به تحول اقتصادی چشمگیری در سطح استان منجر شود.

عسکری با اشاره به پیشرفت‌های صورت گرفته و همچنین پتانسیل‌های طبیعی منطقه، بر ضرورت رفع موانع و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در این واحد صنعتی تأکید کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: همچنین، معادن غنی فسفات، نیترات، آهک و گچ و همچنین ظرفیت‌های موجود در پرورش دام سبک و سنگین به عنوان دیگر پتانسیل‌های اقتصادی منطقه معرفی شدند.

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد به حوزه صنعت گیاهان دارویی پرداخت و با اشاره به تجربیات موفق استان در این زمینه، مانند برندهای شناخته شده زربند و سینره که اشتغال‌زایی قابل توجهی داشته‌اند، رویکرد استان را بر ایجاد کارخانه‌های فرآوری پیشرفته استوار دانست.

تسهیلات یکپارچه دولتی برای سرمایه‌گذاران

عسکری شرط اصلی برای ورود سرمایه‌گذار در این حوزه را، ایجاد زیرساخت‌های تولیدی و فرآوری عنوان کرد و افزود: استان آمادگی کامل خود را جهت حمایت از سرمایه‌گذاران در این بخش، از طریق تسهیل در تأمین زمین، اخذ مجوزها و ارائه مشاوره‌های فنی اعلام می‌دارد.

وی در ادامه، سازوکارهای حمایتی استان از سرمایه‌گذاران را تشریح کرد و گفت: ما از طریق مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان، تمامی فرآیندهای اداری، اخذ استعلامات از دستگاه‌های مربوطه و صدور مجوزها را به صورت متمرکز و با سرعت عمل بالا پیگیری می‌کنیم.

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه افزود: همچنین، پنجشنبه‌های سرمایه‌گذاری با حضور استاندار و مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی، فرصتی برای رفع موانع و پیگیری پروژه‌های کلان استان فراهم می‌آورد.

وی در پایان، ضمن معرفی نمایندگان حضور یافته از شرکت‌های مرتبط با شستا، بر لزوم برقراری ارتباط مستمر و سازنده میان سرمایه‌گذاران و مسئولان استانی تأکید نمود و ابراز امیدواری کرد که این بازدید، گامی مؤثر در جهت شکوفایی اقتصادی منطقه کهگیلویه بزرگ برداشته شود.

احیای کارخانه سیمان، کلید رفع معضل اشتغال کهگیلویه

ایرج کاظمی‌جو، فرماندار کهگیلویه در ادامه این بازدید در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، پروژه کارخانه سیمان دهدشت را به عنوان گلوگاه اصلی اشتغال‌زایی شهرستان معرفی کرد و خواستار تسریع در فرآیند جذب سرمایه توسط شستا شد.

وی اظهار کرد: حضور کارشناسان متخصص از مجموعه شستا در کهگیلویه، نشان‌دهنده عزم جدی برای تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به فرصت‌های ملموس اقتصادی است؛ این بازدیدها شامل بررسی میدانی پروژه‌های کلیدی همچون سیمان و گیاهان دارویی بوده است.

کاظمی‌جو با اشاره به وضعیت بلاتکلیف طولانی‌مدت کارخانه سیمان دهدشت، گفت: پروژه کارخانه سیمان سال‌هاست که در هاله‌ای از ابهام و بلاتکلیفی باقی مانده است؛ اگر بتوان با سرمایه‌گذاری، همکاری و مساعدت مجموعه شستا و همچنین با مشارکت مالک فعلی، این پروژه به سامان برسد، می‌توانیم به صورت بنیادین مشکل اشتغال‌زایی را در سطح شهرستان تا حدودی مرتفع سازیم.

وی همچنین اشاره کرد که با حضور هیئت اعزامی، امیدواری‌ها برای ایجاد یک اتفاق خوب و خوشایند پیرامون این پروژه پس از سال‌ها افزایش یافته است.