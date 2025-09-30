فاطمه احمدی مادر شهیدان «سیدحسین، سید محمد و سیدحسن حسینی مزینانی» دوشنبه شب در شهرستان داورزن آسمانی شد و به فرزندان شهیدش پیوست.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی گفت: این بانوی شهید پرور شب گذشته و در سن ۸۸ سالگی به دلیل کهولت سن در روستای «مزینان» شهرستان داورزن بدرود حیات گفت ودار فانی را ترک کرد.

صدیقه خدیوی افزود: شهید سیدحسین حسینی مزینانی متولد ۱۳۴۰ در تاریخ هفدهم آذر سال ۱۳۶۴ در منطقه مهران به شهادت رسید همچنین شهید سید محمدحسینی مزینانی متولد ۱۳۴۱، پنجم فروردنی ماه سال ۶۱ در منطقه «رقابیه» و شهیدسیدحسن حسینی مزینانی متولد سال ۵۱ در عملیات والفجر ۸ در سال ۶۴ شربت شهادت نوشیدند.

وی ادامه داد: مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر این اسوه صبر و استقامت فردا چهارشنبه ۹ مهرماه در زادگاهش روستای مزینان شهرستان داورزن با حضور با شکوه آحاد مردم و مسوولان برگزار می‌شود.

مردم خراسان رضوی ۱۷ هزار و ۴۰۵ شهید، ۵۷ هزار و ۸۵۹ جانباز و سه هزار و ۳۹۸ آزاده در راه حراست از کیان کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی تقدیم کرده‌اند.