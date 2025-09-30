پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، ۳۹۰ بسته کامل نوشتافزار و کولهپشتی اهدایی خادمیاران و یاوران کانونهای خدمت رضوی شهرستان آران و بیدگل، در بین دانشآموزان نیازمند توزیع شد.
دبیر کانونهای خدمت رضوی آران و بیدگل گفت: این اقدام خیرخواهانه با هدف تبرک و تقویت بنیه تحصیلی این دان آموزان با توسل به نام عالم آل محمد (ص) وصرف بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تهیه و بین دانش آموزان توزیع شده است.
آذرباد افزود: این بستههای کمک آموزشی به همت ۶۰ خادمیار و یاور رضوی، فعال در ۱۲ کانون عمومی و تخصصی این شهرستان، تهیه و به دست دانشآموزان واجد شرایط رسید.
عباس آذرباد افزود: منبع اصلی تأمین مالی این اقدام خداپسندانه، پویش مالی «قرار هشتم» محقق شد و این امر با تلاش خادمیاران و یاوران کانونهای خدمت رضوی محقق شد.