به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، احمدی گفت: پرونده تقلب شرکت بتن آماده به ارزش ۱۴۷ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان طبس رسیدگی شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان طبس افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر مهمور کردن پروانه واحد به مهر تخلف اول، شرکت متخلف به پرداخت ۲ میلیارد و ۲۰۵ میلیون ریال جریمه نقدی و پرداخت ۱۴۷ میلیون ریال خسارت به شاکی محکوم کرد.

احمدی گفت: با شکایت شاکی خصوصی و گزارش بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان طبس پیرامون تقلب، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.