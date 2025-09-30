پخش زنده
امروز: -
در اجرای رزمایش رهروان شهدا جمعی از مسئولان از خانواده شهیدان رسول احمدی، خضر احمدیان و ابراهیم نیکنام در میر آباد تجلیل کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه سپاه سردشت به همراه فرماندار شهرستان میرآباد در راس هیئتی از خانواده شهیدان رسول احمدی، خضر احمدیان و ابراهیم نیکنام در قالب رهروان شهداء دیدار کردند.
حجتالاسلام میر محمد سید نظری در این دیدار با تأکید بر اینکه عزت و اقتدار نظام اسلامی برگرفته از خون شهدا و ایثارگران است، گفت: صاحبان اصلی انقلاب و نظام، شهداء، ایثارگران و خانوادههای آنان هستند.
وی همچنین شهداء را طلایهداران ترویج فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی و تفکر ایثار و شهادت در جامعه معرفی کرد و افزود: به برکت خون شهدا، این فرهنگ و مسیر همچنان در جامعه استمرار خواهد یافت.
شهید ابراهیم نیکنام در سال ۶۴ و شهیدان رسول احمدی سال ۶۷ و خضر احمدیان سال ۶۴ در عین انجام مأموریت، به دست عناصر ضد انقلاب در منطقه میرآباد به شهادت رسیدند.
در پایان این دیدار، از صبر و استقامت خانوادههای معظم شهداء تجلیل به عمل آمد.