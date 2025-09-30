پخش زنده
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای یزد از لایروبی بیش از ۱۱ کیلومتر از رودخانههای استان در شش ماه ابتدایی سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جواد منصوری با بیان اینکه به منظور آمادگی برای مقابله با سیلابهای احتمالی لایروبی رودخانههای استان ضروری است، گفت: لایروبی رودخانهها باعث ساماندهی کانالهای هدایت رواناب، افزایش ظرفیت آبگیری رودخانهها در مواجهه با سیلاب و عبور امن سیل به مناطق پایین دست رودخانه میشود.
وی همچنین به اجرای دیوار ساحلی رودخانههای استان اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۶۵۸ متر از رودخانههای استان ساماندهی شده است.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقهای یزد هدف از اجرای دیوار ساحلی را جلوگیری از ورود سیل به شهرها، زمینهای کشاورزی و مناطق همجوار رودخانهها عنوان کرد و اظهار داشت: از ابتدای سال جاری حدود ۷ هزار و ۵۰۰ متر مربع از رودخانههای استان آزاد سازی و رفع تصرف شد.
منصوری با اشاره به اینکه در سال جاری بیش از ۶۰۰ مورد استعلام تعیین حد بستر و حریم پاسخ داده شده است، گفت: تعیین حریم و بستر رودخانه باعث جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در اطراف و حریم رودخانهها و کاهش خسارتهای ناشی از وقوع سیلاب میشود.
وی گفت: با تلاش و پیگیریهای انجام شده و همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۴ هکتار سند مالکیت اراضی بستر رودخانههای استان به منظور تثبیت مالکیت دولت اخذ شد.