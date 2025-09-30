به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ کارشناس هواشناسی گلستان پیش بینی کرد: به تدریج از عصر و شب با ورود سامانه ناپایدار به استان شاهد وزش باد نسبتاً شدید در سطح استان و همینطور در برخی از مناطق مستعد پدیده گرد و خاک باشیم.

مهدیه اصحابی افزود : به تدریج از امشب شاهد افزایش ابر در سطح استان خواهیم بود ، بارش ها از فردا آغاز خواهند شد و اوج فعالیت این سامانه از عصر وشب فردا پیش بینی می شود .

کارشناس هواشناسی گلستان افزود : برای روز پنجشنبه هم بارش ها به صورت پراکنده ادامه خواهد داشت .