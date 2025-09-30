کشف محموله ۲۰ میلیاردی سیگار خارجی فاقد مجوز در دلفان
جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان از توقیف یک دستگاه پژو ۴۰۵ و کشف ۳۹۷ هزار نخ سیگار خارجی فاقدمجوز در شهرستان دلفان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان گفت: مأموران پلیس آگاهی دلفان حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک و با هماهنگی قضایی آن را توقیف کردند.
سرهنگ فرهاد ابدال چگنی افزود: در بازرسی از این خودرو ۳۹۷ هزار نخ سیگار خارجی فاقدمجوز کشف شد.
جانشین انتظامی استان لرستان با اشاره به اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر شده است، گفت: کارشناسان ارزش سیگارهای مکشوفه را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.