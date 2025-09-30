



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرجهاد کشاورزی گلبهار گفت: امسال حدود ۸۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت گوجه فرنگی اختصاص یافته است.

سید حسین حسینی افزود: پیش‌بینی می‌شود از هر هکتار به طور میانگین ۸۰ تن و در مجموع ۶۸ هزارتن گوجه فرنگی از این اراضی کشاورزی برداشت شود.

وی ادامه داد: گوجه فرنگی یک محصول به صرفه و اشتغال زا است و با داشتن صنایع تبدیلی در شهرستان بسیاری از هزینه‌ها کاهش می‌یابد.

حسینی گفت: مهم‌ترین ارقام کشت‌شده در این شهرستان ارقام هیبرید پر محصول بوده و شامل موبیل، هلیا، فلات، جی ایکس و اربانو است که این تنوع ارقام به بهبود عملکرد و بازارپسندی محصول کمک می‌کند.

وی افزود: با توجه به سیاست‌های سازمان با رویکرد کاهش مصرف آب، آبیاری تحت فشار در این شهرستان توسعه یافته است، به طوریکه هم اکنون تمام مزارع گوجه فرنگی با نوار تیپ آبیاری و ۱۰۰ درصد کشت این محصول به صورت نشاء انجام می‌شود.