پخش زنده
امروز: -
مقاله دکتر فرزاد پشم فروش عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه در برترین مجله مهندسی صنایع جهان منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مقاله دکتر فرزاد پشم فروش عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه با عنوان پایش سلامت ابزارهای برشی با ترکیب مدلهای فیزیکی و هوش مصنوعی با همکاری پژوهشگران دانشگاه سابانجی ترکیه در مجله بینالمللی Journal of Manufacturing Systems با ضریب تاثیر ۱۴ منتشر شد.
این پژوهش به یکی از چالشهای کلیدی صنعت یعنی سایش ابزار در فرایندهای فرزکاری پرداخته است عاملی که تاثیر مستقیمی بر کیفیت قطعه، بازده تولید و هزینهها دارد.
در این مقاله چارچوبی نوآورانه تحت عنوان Physics-Informed Machine Learning معرفی شده است که با ترکیب مدلهای فیزیکی و الگوریتمهای یادگیری ماشین، امکان تخمین و پایش سایش ابزار را با دقت بسیار بالا فراهم میسازد.
از مهمترین مزایای عملی این دستاورد میتوان به کاهش هزینههای ابزار و ضایعات، افزایش عمر ابزار، کاهش توقفات غیرمنتظره، ارتقای کیفیت سطح قطعات و حرکت به سمت تولید هوشمند و Industry ۴.۰ اشاره کرد.