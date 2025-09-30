توقیف محموله ۴ تن چوب فاقدمجوز در پلدختر
فرمانده انتظامی پلدختر از توقیف ۲ دستگاه وانت نیسان و کشف ۴ تن چوب فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرمانده انتظامی پلدختر گفت: ماموران انتظامی پاسگاه میانکوه شرقی حین کنترل خودروهای عبوری به دو دستگاه وانت نیسان حامل بار مشکوک و آن را متوقف کردند.
سرهنگ شاپور گراوند افزود: در بازرسی از این خودرو ۴ تن چوب فاقدمجوز کشف شد.
فرمانده انتظامی پلدختر با بیان اینکه ارزش محموله کشف شده برابر نظر کارشناسان ۴۰۰ میلیون ریال برآورد شده، اظهار داشت: در این رابطه یک نفر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده است.
سرهنگ گراوند در پایان خاطر نشان کرد: مبارزه قاطع با قاچاقچیان به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار دارد و شهروندان محترم هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.