خیر نیک اندیش آبادهای، تجهیزات پزشکی به ارزش ۲۵۰ میلیون ریال به بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست مدیریت بیمارستان امام خمینی (ره) آباده گفت: به همت خیر آبادهای، تجهیزات پزشکی شامل ۱۳ دستگاه مانیتور کنسولی و ۱۵ عدد ژل دستگاه سونوگرافی که نقش حیاتی در بخشهای درمانی و تشخیصی دارد به این بیمارستان اهدا شد.
نیکو افزود: این تجهیزات به ارزش ۲۵۰ میلیون ریال است که به درخواست خیر، ۱۳ دستگاه مانومتر کنسولی به بخش داخلی بیمارستان تحویل داده شد.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.