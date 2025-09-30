به مناسبت هفته میراث فرهنگی طرح های گردشگری در گنبد کاووس به بهره برداری رسید .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ به مناسبت هفته میراث فرهنگی طرح های گردشگری در گنبد کاووس به بهره برداری رسید .

در استان گلستان ۴۷ مزرعه گردشکری وجود دارد.

فریدومن فعالی ،مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان از آمادگی این اداره کل برای صدور مجوز های جدید ایجاد مزرعه گردشگری در استان خبر داد.

سلیمان هاشمی ،فرماندار ویژه گنبد کاووس از توسعه محوطه برج قابوس و نور افشانی آن تا پایان سال خبر داد.