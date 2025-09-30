یازدهمین دوره جشنواره خاتم با هدف خلق آثار ادبی درباره سیره و شخصیت پیامبر اکرم (ص) فراخوان خود را منتشر کرد. این جشنواره از نویسندگان در بخش‌های مختلف دعوت می‌کند تا با خلق داستان و رمان، به بازنمایی زندگی و تأثیرات پیامبر اکرم (ص) بپردازند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محور‌های این جشنواره شامل «بازنمایی، بازگویی و بازآفرینی شخصیت و شیوه زندگی پیامبر اکرم (ص)»، «نمایش تأثیر وجوه شخصیت پیامبر اکرم (ص) در زندگی نزدیکان، اصحاب و معاصران ایشان» و «آفرینش ابعاد و نحوه آشنایی و الفت با زندگی پیامبر در دیدگاه و زندگی دیگران در طول تاریخ تا امروز» است.

شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را در بخش‌های داستان کوتاه (حداکثر پنج هزار کلمه در سه حوزه کودک، نوجوان و بزرگسال)، داستان کوتاهِ کوتاه (حداکثر صد کلمه)، طرح رمان (با امکان شرکت در کارگاه رمان‌نویسی) و رمان ارسال کنند.

شرایط شرکت در جشنواره

شرکت برای همه گروه‌های سنی، پیروان ادیان و مذاهب و به زبان‌های مختلف آزاد است. آثار باید از طریق پست یا پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.khatamfestival.ir در فرمت‌های doc، docx یا pdf همراه با اطلاعات کامل نویسنده ارسال شوند. آثار ارسالی نباید قبلاً منتشر شده یا در جشنواره‌های دیگر ارائه شده باشند. همچنین آثار عودت داده نمی‌شوند و آثار برگزیده توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر خواهند شد.

مهلت ارسال آثار تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ است و اختتامیه جشنواره در مرداد ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

جوایز جشنواره

در بخش داستان کوتاه، جوایز سه اثر برتر در هر یک از حوزه‌های کودک، نوجوان و بزرگسال به این ترتیب است:

- نفر اول: ۲۵۰ میلیون ریال و دیپلم افتخار

- نفر دوم: ۲۰۰ میلیون ریال و دیپلم افتخار

- نفر سوم: ۱۵۰ میلیون ریال و دیپلم افتخار

- برگزیدگان چهارم تا ششم: ۲۰ میلیون ریال و لوح تقدیر

در بخش داستان کوتاهِ کوتاه، پنج اثر برتر هر یک ۲۰ میلیون ریال دریافت می‌کنند. در بخش طرح رمان، برگزیدگان از شرکت رایگان در کارگاه رمان‌نویسی و انتشار آثار بهره‌مند می‌شوند. در بخش رمان نیز نفر برگزیده تا سقف یک میلیارد ریال حق‌التألیف به عنوان پیش‌پرداخت چاپ مکرر اثر دریافت خواهد کرد.

اطلاعات تکمیلی در پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.khatamfestival.ir در دسترس است.

نشانی پستی: تهران، خیابان کریمخان زند، ضلع جنوبی، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۴۶، ساختمان زیتون، طبقه اول، دبیرخانه جشنواره خاتم، کدپستی: ۱۵۸۴۷۸۳۹۳۱