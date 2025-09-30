به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی لارستان گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، ماموران انتظامی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در جاده این شهرستان، به سه دستگاه کامیون و وانت مشکوک شدند و آنها را متوقف کردند.

سرهنگ محمد رستمی افزود: ماموران در بازرسی از خودرو‌ها در مجموع پنج دستگاه ژنراتور صنعتی فاقد مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی لارستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۱۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: رانندگان با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

لارستان در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.