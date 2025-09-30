به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی استان فارس از افزایش کشف سرقت‌ها با انهدام ۴۵ باند سرقت در ۶ ماهه نخست امسال خبر داد .

سردار ملکی گفت: با تلاش نیرو‌های انتظامی بیش از ۱۴ هزار خودروی شوتی متوقف شده و درفضای مجازی هم ۵۳۰ متهم دستگیر شده‌اند .

سردار ملکی افزود : به دنبال دستگیری این متخلفان کاهش ۱۲ درصدی وقوع جرائم و افزایش ۱۸ درصدی کشف جرائم را شاهد هستیم .

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه هفته پیش رو به نام هفته فراجا نام گذاری شده است گفت : همه نیرو‌های انتظامی با شعار پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن بیش از پیش در حفظ و ایجاد فضای امن در جامعه تلاش می‌کنند .

حجت الاسلام محمدی رئیس عقیدتی سیاسی فراجا در استان فارس هم از برگزاری مسابقات قران فراجا در آبان ماه و به میزبانی نیروی انتظامی فارس در حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ (ع) خبر داد .

حجت الاسلام محمدی گفت : این مسابقه با حضور ۳۰ هزار نفر شرکت کننده از سراسر کشور برگزار می‌شود .