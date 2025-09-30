به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرمانده انتظامی شهرستان در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه بی امان با سوداگران مرگ و در پی کسب خبری مبنی بر تهیه و توزیع مواد مخدر توسط افرادی در سطح شهر میاندوآب رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ فخرالدین رستم پور افزود: ماموران مبارزه با مواد مخدر انتظامی میاندوآب با رصد اطلاعاتی و در عملیات غافلگیرانه موفق شدند در یک منزلی در حاشیه شهر میاندوآب مقدار ۴۵ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف و ضبط نمایند.

وی گفت: در این پرونده ۲نفر توزیع کننده سابقه دار دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان در پایان با بیان اینکه مبارزه بی امان با مواد مخدر به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار دارد، از شهروندان خواست:ضمن مراقبت از فرزندان خود بویژه قشر نوجوان در صورت شناسایی عاملان سودجو مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام دارند.