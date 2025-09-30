مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: البرز در دو سال گذشته از رتبه سوم به رتبه نخست کشور در حوزه دارو دست یافته و چشم‌انداز ما تبدیل استان به پایتخت دارویی منطقه و کسب رتبه پنجم بیوتکنولوژی در جهان است.



مدیرکل صمت البرز با بیان اینکه در استان برای دارو کوتاهی نمی‌کنیم در بسیاری از مواقع، حتی محدودیت‌های دستورالعملی را کنار گذاشته‌ایم تا صنعت دارو دچار وقفه نشود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ محمد انصاری در نشست فعالان صنایع دارویی استان با اشاره به جایگاه ویژه البرز در صنعت دارو اظهار داشت: شرکت‌های دارویی استان امروز به حدی ظرفیت دارند که صادرات برخی از آنها از وارداتشان پیشی گرفته است. حمایت از این صنایع در اولویت نخست سازمان قرار دارد و هیچ‌یک از مشکلات آنها بدون پیگیری نخواهد ماند.

انصاری درباره مشکلات تأمین سوخت و برق صنایع توضیح داد: نیاز سالانه استان به گازوئیل بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر است، در حالی که سهمیه تخصیصی فقط ۳۵ میلیون لیتر بوده است. با پیگیری‌های مداوم توانستیم سال گذشته ۶۴ میلیون لیتر و امسال تاکنون ۱۵۰ میلیون لیتر سهمیه مازاد دریافت کنیم.

وی افزود: بخش مهمی از چالش صنایع دارویی در حوزه ژنراتور‌ها ناشی از اختلاف محاسباتی میان وزارت نیرو و صنعت است که در حال نهایی‌سازی تفاهم‌نامه‌ای برای حل این مشکل هستیم. همچنین در حوزه برق، با وجود اجبار به مدیریت ۵۰۰ مگاوات مصرف، تلاش شده کمترین آسیب به بخش صنعت وارد شود.

مدیرکل صمت البرز در ادامه به دستاورد‌های حوزه ارزی اشاره کرد و گفت: سال گذشته سهمیه استان برای واردات ماشین‌آلات تنها ۱۲ میلیون دلار بود، اما با پیگیری‌ها توانستیم بیش از ۱۸۰ میلیون دلار تخصیص بگیریم. امسال نیز سهمیه ماهانه ۲۰ میلیون دلاری برای استان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: ۸۰ درصد نیاز ۴ میلیارد دلاری استان در بخش صنعت ثبت سفارش شده و پیشنهاد ما ایجاد یک مسیر ویژه در سامانه جامع تجارت برای شرکت‌های دارویی البرز است تا روند تأمین مواد اولیه تسهیل شود.

انصاری با اشاره به رشد تولید در استان گفت: بر اساس گزارش‌ها، تولید دارو در البرز ۱۲ درصد و تولید کالا‌های اساسی همچون مواد غذایی تا ۲۵ درصد افزایش داشته است. این آمار نشان می‌دهد که با وجود همه محدودیت‌ها، ظرفیت صنایع استان بالاست و نباید به ناامیدی دامن بزنیم.

مدیرکل صمت البرز گفت: جلسات مستمر با صنایع مزیت‌دار استان شامل دارو، قطعه‌سازی، صنایع غذایی و تجهیزات پزشکی ادامه خواهد داشت. به لطف هم‌افزایی بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی، بسیاری از مشکلات به ظاهر حل‌نشدنی در استان البرز برطرف شده و آینده این صنعت روشن است.