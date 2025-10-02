۱۱ هزار و ۵۸۰ متر از زمین‌های ملی به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال که تصرف غیرقانونی شده بود رفع تصرف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی اوز گفت: برابر گزارش اداره منابع طبیعی مبنی بر تصرف غیرمجاز زمین‌های ملی در یکی از بخش‌های این شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ حسین محمدی افزود: ماموران پلیس آگاهی این شهرستان به محل مورد نظر اعزام و حدود ۱۱ هزار و ۵۸۰ متر از زمین‌های ملی که به صورت غیر قانونی تصرف شده بودند به حالت اولیه برگردانده و تحویل منابع طبیعی شد.

فرمانده انتظامی اوز با بیان اینکه در این خصوص یک متهم دستگیر و تحویل مرجع قضایی شد گفت: کارشناسان ارزش زمین‌های رفع تصرف شده را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.