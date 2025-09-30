

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان بسیج دانش آموزی خراسان رضوی گفت: این برنامه با بهره‌گیری از قالب مسابقه‌ای و محیطی شبیه‌سازی‌ شده با فضای رزمندگی، تلاش دارد تا مفاهیم ایثار، مقاومت و روحیه‌ی بسیجی را به زبانی قابل‌ درک به نسل نوجوان منتقل کند.

مجید شعرباف افزود: در این برنامه، دانش‌آموزان نه‌تنها با مهارت‌های فردی و گروهی مواجه می‌شوند، بلکه در فضایی زیستی و تعاملی، طعم مسئولیت‌ پذیری و تلاش جمعی را نیز تجربه می‌کنند. طراحی زیرساخت‌ها و تجهیزات ویژه برای این مسابقه، به‌ گونه‌ای است که حال‌وهوای فضای جبهه و دفاع را در ذهن دانش‌آموزان زنده می‌کند و فرصتی برای آموزش غیرمستقیم، اما مؤثر فراهم می‌سازد.

وی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های برجسته این مستند مسابقه، ایجاد گفت‌وگویی دو طرفه با دانش‌ آموزان است. برگزار کنندگان معتقدند اگر مفاهیم دفاع مقدس با زبان ابتکاری، هنرمندانه و متناسب با سن مخاطب بیان شود، تأثیرگذاری آن چندین‌ برابر خواهد شد. این تعامل دو سویه، برنامه را از یک فعالیت صرفاً نمایشی خارج و آن را به تجربه‌ای تربیتی و ماندگار تبدیل می‌کند.

شعرباف گفت: برنامه‌ی «قهرمان شو» از هم‌اکنون آغاز شده و در دو شیفت میزبان روزانه ۲۴۰ دانش‌آموز است. روند اجرای این برنامه تا پایان آذرماه ادامه خواهد داشت و منتخبان مسابقه نیز در قالب یک برنامه‌ی تلویزیونی ویژه در هفته‌ی بسیج از رسانه ملی پخش خواهند شد.