مدیر مجتمع معدنی سرب و روی انگوران از واگذاری سه محدوده اکتشافی میانج ۲، میانج ۳ و غرب حلب در استان زنجان به شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) باقری گفت: این واگذاری، سرآغاز فصلی تازه در توسعه ظرفیتهای معدنی و افزایش نقش معدن در اقتصاد ملی است.
وی گفت: این اقدام بخشی از سیاستهای کلان دولت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برای گسترش اکتشافات معدنی و بهرهبرداری اصولی از ذخایر جدید است. واگذاری این محدودهها با هدف همافزایی بخش دولتی و خصوصی برای ارتقای ظرفیتهای معدنی کشور انجام شده و انتظار میرود این همکاری منجر به رونق صنعت معدن شود.
مدیر مجتمع انگوران تاکید کرد: توسعه فعالیتهای اکتشافی یکی از اولویتهای اصلی است و این طرح علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، زمینه اشتغالزایی و رشد اقتصادی در منطقه زنجان را فراهم خواهد کرد.
وی همچنین از برگزاری نشست تخصصی با حضور مدیران ذیربط به منظور هماهنگی کامل و رعایت ضوابط زیستمحیطی در فرآیند اکتشاف و بهرهبرداری خبر داد.
باقری به اهمیت کاهش خامفروشی و حرکت به سمت معدنکاری دانشبنیان و پایدار اشاره و خاطرنشان کرد: این واگذاریها در راستای اهداف ایمپاسکو و مجتمع معدنی انگوران برنامهریزی شده است و میتواند ارزش افزوده معادن استان زنجان را به طور قابل توجهی افزایش دهد.