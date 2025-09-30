به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، شهرام عسکری، در جلسه کمیته فنی بذر استان، بذر را به عنوان اساسی‌ترین و مهم‌ترین نهاده در فرآیند تولید محصولات کشاورزی معرفی و تاکید کرد: استفاده از بذور گواهی شده و باکیفیت، نقش محوری در افزایش عملکرد و بهبود بهره‌وری محصولات زراعی ایفا می‌کند.

عسکری با اشاره به اهمیت راهبردی بذور گواهی شده در شرایط اقلیمی کنونی، بر لزوم تحقق کامل برنامه‌های ابلاغی برای تولید بذر مادری و گواهی شده توسط شرکت‌های تولیدکننده بذر در استان تاکید کرد.

عسکری همچنین به ضرورت حضور متخصصان حفظ نباتات در فرآیند ضدعفونی بذرها اشاره کرد و افزود: «این ضدعفونی باید مطابق با دستورالعمل‌های ملی و با بهره‌گیری از دو نوع سم مشخص، به منظور حذف عوامل بیماری‌زا، پیشگیری از ایجاد مقاومت و دستیابی به عملکرد بهینه محصول انجام گیرد.

در ادامه این نشست، نماینده شرکت‌های تولیدکننده بذر، گزارشی جامع از اقدامات انجام شده در خصوص تدارک بذر مصرفی استان ارائه نمود.

این جلسه با حضور نمایندگانی از مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال، اداره کل تعاون روستایی، مدیران بخش‌های زراعت و حفظ نباتات و همچنین نمایندگان شرکت‌های تولیدکننده بذر استان برگزار شد.