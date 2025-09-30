پخش زنده
مدیر مجتمع معدنی سرب نخلک گفت: ذخیره قطعی مجتمع پس از اکتشافات جدید به بیش از ۳۲ میلیون تن افزایش یافته است که نشان از رشد ۵ برابری دارد.
به گزارش خبرگزاری صداسیما از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو)، علیرضا خوش مقام، با بیان اینکه با اکتشافات جدید و تکمیل مراحل قانونی، گواهی ذخیره قطعی ۳۲ میلیون و ۲۷۳ هزار تن با عیار ۱.۷۷ درصد سرب اخذ شده است، تاکید کرد: این میزان در مقایسه با ذخیره قبلی که ۶ میلیون و ۴۸۴ هزار تن بود، پنج برابر افزایش یافته است.
خوش مقام با اشاره به وضعیت معدن در زمان تحویل، یادآور شدکه ذخایر باقیمانده تنها ۱۴۰ هزار تن با عیار بالا بود و بهرهبرداری محدود داشت، اما با ورود بخش خصوصی متخصص، برنامهریزی دقیق و استفاده از فناوریهای نوین اکتشافی، ذخایر به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
وی همچنین افزود: از زمان واگذاری مجتمع، بیش از ۱۱۰ هزار متر حفاری مغزهگیری توسط تیم راهبری انجام شده و استفاده از شیوههای فنی و مهندسی دقیق، عامل اصلی موفقیت در شناسایی منابع بزرگ ذخیره بوده است.
مدیر مجتمع معدنی سرب نخلک به افزایش چشمگیر اشتغالزایی در مجتمع اشاره کرد و گفت: با توسعه طرحها، بهروزرسانی تجهیزات و جذب سرمایهگذاریهای جدید، اشتغال در مجتمع بیش از پنج برابر شده و نقش موثری در بهبود وضعیت اقتصادی منطقه ایفا کرده است.